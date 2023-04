Reggio Calabria, intervento dei Vigili del Fuoco in pieno centro | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Probabilmente a causa del forte vento di tramontana che oggi sta colpendo la città, la struttura di sostegno di un cartellone pubblicitario si è rotta nel centro storico di Reggio Calabria, precisamente lungo le bretelle del Calopinace. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono al lavoro sotto la pioggia per mettere in sicurezza l’area e prevenire che la struttura possa cadere su auto e pedoni in transito.

Reggio Calabria, cartellone pericolante per maltempo: intervengono i Vigili del Fuoco