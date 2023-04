Reggio Calabria, il MArRC ospita: “Storia di grandi città: New York” | INFO

StrettoWeb

“Storia di grandi città: New York” è il titolo della conferenza che si terrà sabato 15 aprile alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’iniziativa, a cura del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, si inserisce nell’ambito del ciclo “Arte e Architettura delle grandi città”.

Dopo i saluti del Direttore del Museo, Carmelo Malacrino, e di Loreley Rosita Borruto, Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, relazionerà Francesca Paolino, già Prof. associato di Storia dell’Architettura presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e componente del Comitato Scientifico del CIS.

“La voglia di viaggiare – afferma la Prof.ssa Paolino – è insopprimibile nell’uomo, poiché è strettamente connessa al bisogno di conoscere genti, bellezze della Natura, monumenti, opere d’arte, città e luoghi particolari. Quando non lo si può realmente fare, per ragioni diverse, si sogna, oppure si ricorre a surrogati di qualità: i racconti dei viaggiatori, i documentari, la ricerca su internet“.

Mettendo insieme questi tre strumenti e con il sostrato ampio e profondo di conoscenze di storia delle città, di storia delle architetture e degli architetti protagonisti, la relatrice racconterà le origini, la crescita e lo splendore della città di New York con tutte le sue meraviglie ma anche con i limiti del nostro tempo.

“Arte e architettura rappresentano un binomio imprescindibile per conoscere la cultura e le radici di un luogo – commenta sull’incontro il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino – Ringrazio la Presidente Borruto e la Prof.ssa Paolino per aver contribuito, con un ciclo di incontri dedicato, a far tornare la voglia di viaggiare, circondandosi di bellezza“.

Al MArRC si accede senza prenotazione, anche per gruppi organizzati e scolaresche, dal martedì alla domenica con orario continuato, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30). In occasione dei Ponti del 25 aprile e della Festa dei lavoratori, il Museo sarà aperto, in via eccezionale, lunedì 24 aprile e 1 maggio. Martedì 25 aprile, ricorrenza della Liberazione, invece, per iniziativa del Ministero della Cultura, l’ingresso sarà gratuito per tutti.