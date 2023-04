Reggio Calabria tra storia e mito: “Il Gran Capitan e il Mistero della Madonna nera” | VIDEO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolta venerdì 28 Aprile la presentazione del romanzo “Il Gran Capitàn e il mistero della Madonna nera”, opera letteraria del medico scrittore calabrese Santo Gioffré. Si tratta di un romanzo ambientato in una Calabria rinascimentale resa ancora più misteriosa per l’intreccio sapiente di miti e leggende che l’autore mescola agli eventi storici realmente accaduti.

Il protagonista è Gonzalo Fernàndez de Còrdoba, generale spagnolo alla corte di Isabella di Castiglia inviato in Italia dal re Ferdinando il Cattolico per combattere i francesi e difendere il Regno di Napoli. Per i suoi meriti organizzativi, per il coraggio e la ferocia in battaglia, il Gran Capitano riportò numerose vittorie sul campo; vittorie e conquiste che ne accrebbero la fama e ora fanno da sfondo ad un romanzo dal gusto antico.

Fra le vicende del soldato De Cordoba emerge una Calabria inquieta e forte, il suo paesaggio bucolico aspro e dolce insieme, fatto di montagne, declivi collinari, fiumare e terre argillose bagnate dal sangue dei soldati, dal sudore, dalla paura. La Calabria si presta ad essere punto di incontro di culture diverse, controversa nel suo attaccamento alle origini, è il contesto ideale, per Gioffrè, in cui collocare le contraddittorietà dell’animo umano. La città di Seminara fu teatro di tre battaglie tra Francesi e Spagnoli, nel corso delle guerre per il predominio in Italia: la prima (21 giugno 1495), durante la spedizione di Carlo VIII, si concluse con la sconfitta delle truppe di Ferdinando II e degli Spagnoli al comando di Gonzalo Fernández de Córdoba; nella seconda (30 novembre 1502) i Francesi di R. d’Aubigny ebbero nuovamente il sopravvento sugli Spagnoli; la terza (21 aprile 1503) portò invece all’annientamento dell’esercito francese di Calabria.

Le guerra fra spagnoli e francesi

A Ferrante successe il figlio Alfonso, duca di Calabria il quale conferiva, il 10 aprile 1494, a Marino Pantano la patente di capitano delle terre di Terranova e di Gioja. Quell’anno, nell’impossibilità di trovare in Italia adeguati consensi, per estendere i suoi poteri in tutta la penisola, Ludovico il Moro si rivolse al Re di Francia, Carlo VIII, che dai baroni napoletani era sollecitato ad un’azione contro la monarchia napoletana. Con tremila soldati ed un reggimento di fanteria Carlo VIII scese in Italia senza trovarvi resistenza, nell’agosto 1494, e ordinò che fossero sospese le entrate fiscali di Ludovico il Moro a Gioja e Rosarno.

Inutile fu, il 22 febbraio 1495, l’abdicazione di Alfonso II in favore del figlio Ferrandino (Ferdinando II). Il 20 marzo Carlo VIII, temendo di rimanere chiuso nel sud della penisola, se ne ritornò in Francia lasciando le forze militari a presidiare il Regno incaricando il capitano generale, duca di Montpensier, Gilberto. Eberardo Stuart (Monsignor d’Aubigny), nominato da Carlo VIII Gran Connestabile del Regno, venne invece incaricato di governare la Calabria. Ferdinando II nutrì, allora, forti speranze per la riconquista del Regno e, alleatosi col generale dell’armata veneziana, Antonio Grimani, riconquistò dapprima la parte più a sud della Calabria (l’attuale provincia di Reggio).

Il re Ferrandino ed un suo generale, Consalvo, si diressero, nel giugno 1495, alla volta di Seminara con un esercito di 6000 uomini dove da lì a poco sarebbe avvenuta una “orribile e sanguinosa battaglia, con grande uccisione di Francesi” (a loro volta 400 corazzieri e 800 cavalleggeri); la città venne riconquistata da Ferdinando II “con grande allegrezza di tutti i cittadini. Lo scopo di Ferrandino e Consalvo era di occupare tutta la regione e puntare con tutte le forze a Napoli. Monsignor d’Aubigny, governatore della Calabria, intese le intenzioni dei due e, facendo giungere dalla Lucania il capitano Persio d’Alegra, s’avviò anch’egli da Terranova (ove dimorava) verso Seminara. Quest’ultimo, giunto presso San Leo, volle sfidare Ferrandino.

Il Re accettò, convinto (come erroneamente gli fecero credere le spie) che il suo esercito fosse numericamente più forte di quello francese, ed intraprese la battaglia il 21 giugno 1495, sebbene il gran capitano Consalvo avesse tentato più volte di dissuaderlo. Ferrandino attestò le sue truppe sulle sponde del Petrace, di fronte a d’Aubigny, disponendovi a sinistra i fanti e la cavalleria a destra, come un’ala, in attesa della prima mossa del nemico. Lo Stuart e d’Alegra schieravano gli Svizzeri contro gli Spagnoli, disposero che le compagnie Calabresi si stabilissero alle spalle per proteggerli e, oltrepassato il fiume, iniziarono le ostilità. Dopo aver subìto gravissime perdite, il Re Ferrandino riconobbe l’errore commesso e dopo aver riparato prima “a Palma (Palmi), che è in sul mare vicino a Seminara, montato in sull’armata, si ridusse a Messina”.

Consalvo rientrò a Seminara e, da qui, impossessandosi “di tutte le cose di maggior prezzo, ricoverò a Reggio” dopo aver ricevuto l’incarico dal Re di proseguire la guerra. Il territorio ritornava in possesso di d’Aubigny che, già provato da una lunga malattia, si stabilì a Gerace. Il Gran Capitano, fortificatosi a Reggio, credette opportuno iniziare la riconquista e, insieme al cardinale d’Aragona, si addentra per la Calabria occupando Crotone, Nicastro, Seminara e Terranova nel febbraio 1496. Consalvo non trovò resistenza e d’Aubigny pensò bene di rientrare in Francia. Con la ritirata dei Francesi, Ferrandino cominciò a riordinare il Regno ma non poté proseguire nel suo intento poiché la morte lo colse giovanissimo il 7 settembre 1496. Gli succede lo zio Federico II d’Aragona in quanto non vi erano eredi Questi (che sarà l’ultimo Re di Napoli) il 19 ottobre concesse Terranova, con Gioja e San Giorgio a Vincenzo Caraffa, suo maggiordomo (già possedimenti di Marino Correale fino al 1490, anno della morte di questi a cui nessuno successe non avendo avuto figli).

Il Regno di Napoli alla Spagna – L’intervento spagnolo in Calabria

L’11 novembre 1500, Francia e Spagna conclusero il trattato segreto di Granada, ratificato da Luigi XII, duca di Orleans, e da Ferdinando il Cattolico, con il quale si spartivano il Regno di Napoli conquistato con le proprie forze. A Ferdinando spettò la Calabria. Si svilupparono così le premesse poste dal primo intervento spagnolo contro le truppe di Carlo VIII. Tutta la vicenda si svolse in modo diverso da quello stabilito negli accordi. Dopo l’entrata francese nel Regno di Napoli e la caduta degli Aragonesi, francesi e spagnoli vennero a conflitto.

Nell’agosto 1501 Ferdinando il Cattolico, duca di Calabria, cadeva nelle mani di Consalvo di Cordova. Il 12 aprile 1502 quest’ultimo otteneva in feudo perpetuo, da Ferdinando e da Elisabetta, il casale di Terranova col titolo di duca, le terre di San Giorgio e Gioja con tutti i casali e vassalli pertinenti ad esse ed inoltre divenne, sempre in quell’anno, marchese di Gerace, costituendo l’unica signorìa feudale calabrese che avesse sbocchi sullo Jonio e sul Tirreno.

La battaglia di Gioja (o di Seminara)

Poco tempo prima, il 1° aprile 1502, nel determinare i confini, tra il vicerè di Francia, Luigi d’Armignac (duca di Nemours) che risiedeva a Napoli ed il Vicerè Consalvo erano sorti dei dissidi a causa della Capitanata. Il duca di Nemours non volle attendere la risoluzione della vertenza tra i rispettivi sovrani e, convinto della superiorità numerica delle sue forze militari, occupò, il 19 giugno, la Capitanata. Consalvo riparò a Barletta mentre nel frattempo monsignor d’Aubigny occupava la Calabria, stabilendo un formidabile presidio lungo tutto il territorio costiero di Gioja.

In aiuto della popolazione della Piana venne don Ugo di Cardona. Questi, forte di tremila fanti e di trecento cavalli giunse a Seminara, col chiaro intento di aggirare l’esercito francese. Si diresse, quindi, verso Terranova per soccorrerla camminando per una pianura ristretta tra la montagna (l’Aspromonte) e la fiumara (il Marro). I Francesi, superiori di numero, gli andavano incontro dal Petrace, mirando a tirare gli Spagnoli al largo. Costoro, intuite le intenzioni, mossero contro l’esercito di d’Aubigny e sostennero una prima battaglia che consentì loro di attestarsi a Terranova. In questa località il Cardona, comunque, non si sentiva sufficientemente al sicuro e, avendo notizia che i Francesi si stavano riarmando, decise di spostare le sue truppe altrove. Ma, nella notte, d’Aubigny attaccò: era il 26 dicembre 1502.

Cardona riparò presso Gerace dal momento che il suo esercito non era in grado di sostenere la battaglia. Nel conflitto perse la vita monsignor di Grignì; d’Aubigny, anch’egli in pericolo, venne tratto in salvo dal principe di Salerno, Sanseverino. Nel frattempo Consalvo, che si trovava assediato a Barletta dal d’Armignac, venne informato dell’accaduto. Il re Ferdinando preparato un esercito molto forte mosse dalla Sicilia in aiuto del suo Vicerè e, per la popolazione della Piana, inviò dei rinforzi sotto gli ordini del capitano Puerto Carrero (o Porto Carrero, della nobile famiglia Boccanegra di Genova), tra l’altro cognato di Consalvo avendo sposato la sorella di questi.

Il Carrero fa appena in tempo a sbarcare a Reggio poiché morirà subito dopo. Tuttavia riesce ad affidare il comando delle truppe al capitano d’Andrada il quale si dirige verso Terranova. Monsignor d’Aubigny, informato di ciò, ritorna in questa località per espugnarla ma, preventivamente, l’Alvarado si ritira nello stesso luogo dove sette anni prima avevano combattuto Ferrandino e Consalvo. Il d’Aubigny, riconosciuta la zona di San Leo e ritenendola un’ottima occasione per iniziare le ostilità con gli Spa-gnoli, inviò ai nemici un araldo, Ferracuto, riferendo loro con parole superbe e offensive che li sfidava in battaglia.

Fatto il passo, d’Aubigny si ritirò in quanto gli Spagnoli si avvicinavano a Seminara e lo minacciavano di fronte e dalla destra (da Terranova). Don Ugo di Cardona era in prima linea insieme a Ferdinando d’Andrada e al fratello Giovanni fatto arrivare con la fanteria. Monsignor d’Aubigny attraversò il Petrace e si diresse verso Gioja nella speranza di cogliere di sorpresa il drappello spagnolo che vi si dirigeva e da dove poi egli, sosteneva, avrebbe potuto condurre vittoriosamente la battaglia perché il territorio era pianeggiante. Il 14 aprile 1503 gli Spagnoli riconobbero le insegne francesi e si muovono anch’essi verso la Città.

La battaglia fu inevitabile ed il Corvagiale, giunto alle spalle dei Francesi, fece tanta paura a costoro che lo stesso d’Aubigny, disorientato, si ritirò rapidamente con le sue truppe. La cavalleria di Ferdinando d’Andrada sconfisse Alfonso Sanseverino nel momento in cui questi portava i soccorsi allo Stuart (d’Aubigny) e, di lì a poco, anche il fratello Onorato subì la medesima sorte. Sfuggito alla cattura, Monsignor d’Aubigny si diresse nuovamente verso Gioja dove gli venne riferito che gli Spagnoli gli stavano dando la caccia. Si avviò, quindi, alla sicura rocca di Angitula (nei pressi di San Leo) insieme al capitano Malherbe e lì venne assediato dal capitano d’Andrada che si attestò ad un centinaio di metri dalla rocca stessa.

Nel frattempo a Barletta, Consalvo riesce a sbaragliare i nemici, grazie ai rinforzi giunti dalla Sicilia e si avvia verso la Calabria. Ma, prima che questi potesse giungere nella Piana ed affrancare le truppe del capitano d’Andrada, monsignor d’Aubigny, informato di questi sviluppi, decise di arrendersi nello stesso luogo che sette anni prima lo aveva visto vincitore su Ferrandino e Consalvo stesso. Era il 21 aprile 1503: Ferdinando il Cattolico restava padrone di tutto il Regno mentre il 16 maggio seguente Consalvo entrava a Napoli accolto dai deputati ed il giorno dopo, giurata fedeltà al Re, venne nominato Vicerè del Regno di Napoli.

Sotto il governo del Gran Capitano Gioja godette di un periodo di serenità; venne fortificata ed i traffici si intensificarono specialmente con i paesi dell’interno quali Pollistrine (Polistena) e Terranova. Il 2 dicembre 1515 Consalvo moriva e (non avendo avuto figli maschi) gli successe la figlia Elena nell’eredità dei feudi di Gioja, Terranova, San Giorgio e Polistena.