Reggio Calabria, giornata di sensibilizzazione con l’Associazione Malformazioni Linfatiche

Nel giorno della celebrazione della passione e della crocifissione di Gesù, il Corso Garibaldi ha ospitato l’Associazione Malformazioni linfatiche impegnata nella raccolta fondi da devolvere alla ricerca, unica speranza di trovare una cura che faccia “rinascere” i tanti bambini affetti da questa patologia invalidante che porta i piccoli pazienti a subire tracheotomie per poter respirare, gastrostomie per poter alimentarsi, drenaggi per eliminare la continua formazione di liquido linfatico che va ad occupare spazi vitali!

Insieme all’associazione il Consigliere Comunale Mario Cardia: “grazie Reggio per l’affetto dimostrato nei confronti della splendida Giorgia, grazie a tutti i rappresentanti dell’Associazione ed in particolar modo a Mimma. È imprescindibile tutelare i diritti delle persone affette da malformazioni linfatiche, favorirne l’integrazione sociale e migliorare la qualità della vita”.