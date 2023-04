Reggio Calabria: donna avverte un malore e si accascia al suolo, intervengono i soccorsi dopo quasi un’ora

StrettoWeb

Paura ieri a Reggio Calabria dove una donna dopo aver accusato un forte dolore all’addome, si è accasciata per terra. Il fatto è accaduto in pieno centro storico e precisamente a Piazza Italia. La malcapitata che si trovava insieme al marito è stata soccorsa dal 118, prontamente allertato dal coniuge, dopo quasi un’ora in quanto le ambulanze a disposizione erano tutte impegnate in altri interventi. L’uomo ha quindi chiamato i Carabinieri che prontamente intervenuti hanno atteso l’arrivo dei soccorsi insieme alla coppia.