Reggio Calabria, Don Zampaglione: “sì alla fratellanza e no al razzismo”

“I have a dream. Io ho davanti a me un sogno, oggi! Un sogno che può diventare realtà se tutti i tifosi di ogni squadra si schierassero compatti contro uno dei “mali” che ha come bersaglio il colore della pelle: razzismo”. Sono queste le prime parole forti di don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova all’indomani delle risse e i tanti “buuu” che ci sono stati sugli spalti durante la partita di Coppa Italia tra Juve e Inter.

“È una piaga antica ma sempre presente in tantissimi stadi che può e deve essere debellata se ognuno fa la sua parte. In passato ci sono state tante campagne “Buu” contro il razzismo ,tante società sono state in prima linea per invitare tutti a essere uniti e a combattere il razzismo. Gli slogan oggi non bastano più bisogna passare dalle parole ai fatti. Magari sospendendo qualche partita(questo sarebbe un segnale forte e diretto ).A mio avviso si può fare e dare di più. Tocca ad ogni tifoso(se ha una buona coscienza)comprendere che siamo tutti fratelli e che ogni calciatore può esultare e farsi applaudire prescindere dal colore della pelle. Sì alla fratellanza e no ai Buuu razzisti. Mi auguro che ogni tifoso “sposi” questa idea e vada allo stadio per esultare per un goal del proprio beniamino e non per offendere il prossimo”, conclude don Zampaglione.