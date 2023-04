Reggio Calabria: domani la presentazione del libro “La Psicoanalisi”

StrettoWeb

Si terrà domani, sabato 15 aprile alle ore 18:00 presso la libreria Amaddeo di Reggio Calabria, la presentazione del libro “La Psicoanalisi” e la sua causa nel tempo del non ascolto, edito da Città del Sole. Un testo scritto a più mani e curato magistralmente da Eva Gerace, Psicoanalista, scrittrice e Fondatrice del Circolo Psicoanalitico dei caraibi e del Mediterraneo. Nel tempo del non ascolto, della violenza, della guerra, quale posto e in quale spazio trova oggi espressione la voce della parola? Come arginare i dilaganti fenomeni di violenza, di rifiuto, di isolamento e di negazione dell’Alterità, legati all’inaccettabilità della differenza? argomenti complessi che sconfinano la deriva, il fallimento, l’assenza della parola: pensatori e scrittori

provenienti da cinque paesi diversi – Argentina, Colombia, Cile, Francia e Italia – si interrogano su questi temi così attuali e emergenti arricchendo il testo di contributi e studi di diverse professionalità: dalla psicoanalisi, alla sociologia, alla filosofia, alla letteratura, alla storia ecc.

L’evento di domani è organizzato dal Circolo Psicoanalitico del Mediterraneo (Cpcm) in collaborazione con la libreria Amaddeo che ospita l’evento nella sua storica cornice da sempre luogo di incontro e aggregazione in cui il tempo e lo spazio si intrecciano; la libreria ci rimanda al valore della lettura come il tempo dell’ascolto, il tempo dell’ incontro intimistico con se stessi e con il mondo, il tempo in cui si esercita il valore etico e laico della parola come antidoto ad ogni forma di violenza: disporsi all’ascolto, aprire il pensiero, scorgere la particolarità, accogliere la differenza.

Dialoga con l’autore Maria Laura Falduto, Psicoanalista e Membro fondatore del Cpcm accompagnata nella lettura dei testi da Rosanna Palumbo. Sarà presente Antonella Cuzzocrea della casa editrice Città del Sole. Scrive Eva Gerace “Chi si ascolta analiticamente sente installarsi fortemente un certo gusto per la differenza: i fantasmi immaginari cessano di essere necessari, il gesto non si sostituisce alla parola (…); la Psicoanalisi è una pratica che si occupa di quello che ci fa soffrire, del malessere della civiltà di ogni epoca, della fatica di vivere, delle paure, delle angosce e della sessualità (…). La parola, il suo esercizio, oggi è stanca ed è un dovere cercare di renderla più rigorosa, invitare a un’esperienza diversa, percepire l’altro come portatore di novità, vedere, apprendere in altro modo, leggere per poter parlare con qualche parola nuova. Nel buio possiamo accendere la luce, salire sulla barca che issa le vele verso nuove tratte” L’ ascolto non è solo necessario come metodo per la Psicoanalisi, ma è “un atto sovversivo, una scommessa etica per il suo esercizio clinico, sociale, politico, di comunità”