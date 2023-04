Reggio Calabria, dissesto idrogeologico: i comuni in cui poter stipulare contratti di locazione a canone concordato

StrettoWeb

L’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria informa tutti i cittadini interessati che, oltre ai Comuni di Reggio Calabria, Gioia Tauro e Palmi, anche in quelli di Agnana Calabra, Africo, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Candidoni, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Cittanova, Condofuri, Delianuova, Feroleto della chiesa, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laureana di Borrello, Locri, Melicuccà, Melicucco, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant’Agata del Bianco, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia D’Aspromonte, Scilla, Seminara, Serrata, Stignano, Stilo, Taurianova e Villa San Giovanni, rientranti nell’elenco allegato al DPCM del 19 febbraio 2010 in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il nostro territorio dal 24 al 27 settembre 2009 e dall’11 al 17 febbraio 2010, si potranno stipulare i contratti di locazione a canone concordato, ad uso abitativo, di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e ss.mm.ii.

Si tratta di un accordo storico, il primo in Calabria, che ha visto impegnate le Associazioni della proprietà: UPPI , CONFABITARE, FEDERPROPRIETA’ e dell’inquilinato: ANIA, CONIA, ASSOCASA e vede coinvolti 59 Comuni. Grazie a questo accordo territoriale, già depositato, giovedì 13 aprile 2023, presso i Comuni interessati, sui contratti di locazione a canone concordato, ad uso abitativo, i locatori e i conduttori potranno usufruire di importanti agevolazioni e sconti fiscali:

Esenzione dell’imposta di bollo e di registrazione per locatori e conduttori;

Cedolare secca al 10% per i locatori sui redditi derivanti dalla locazione;

Riduzione del 25% dell’aliquota IMU sugli immobili locati oltre ad ulteriori sconti sulle stesse aliquote, relativamente ai contratti di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e ss.mm.ii., che potranno essere deliberati dai Comuni coinvolti;

Detrazione massima per gli inquilini, in sede di dichiarazione dei redditi, di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro oppure di 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 fino a 30.987,41 euro .

L’ Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 160/2023 a seguito di una istanza di interpello, ha confermato che , per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 199 n. 431, nei Comuni in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 è consentita l’applicazione della cedolare secca al 10%, come precisato, infatti, dall’art. 4 , comma 3 novies, del DL 30/12/2019 (Legge di Bilancio) che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 9 della Legge n. 47/2014.

Pertanto, l’ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’esprimere piena soddisfazione e nel ringraziare le altre Associazioni cofirmatarie dell’accordo per l’importante obiettivo raggiunto, è pronta ad offrire la necessaria assistenza agli inquilini affinché possano stipulare contratti di locazione a canone concordato oppure risolvere anticipatamente i loro contratti di locazione a canone libero rinnovando le stesse locazioni con contratti a canone concordato con effetto di calmierare il mercato delle locazioni immobiliari ad uso abitativo e di usufruire delle detrazioni e delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente.