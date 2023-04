Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale per il 3 maggio: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Ai sensi dell’art 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 03.05.2023 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

COMUNICAZIONE TRASMISSIONE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – PIANO DI

RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA;

RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA CC N. 50/2022 – ACCETTAZIONE CESSIONE GRATUITA E COSTITUZIONE

DIRITTO DI SUPERFICIE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA;

TEATRO CRAL ENAL DI GALLICO – DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 5 DELL'ART.31

DEL DPR 380/2001, “ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI DELL’OPERA”;

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CONDOMINIO CARACCIOLO – ONERI CONDOMINIALI ANNO 2016 – 2017 – 2018;

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA IN FRANA NELLE LOCALITA’ MOSORROFA, GALLINA ED ALTRE” -IMPRESA TECNOAPPALTI S.R.L.;

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI;

MOZIONE “POLITICHE DEGLI ALIMENTI PER UN CONSUMO CONSAPEVOLE E GIUSTO. CIBO ESSENZIALE PER LA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA”;

MOZIONE “ACCOGLIENZA SICURA”;

MOZIONE “INIZIATIVA A FAVORE DEGLI EX PERCETTORI DI MOBILITA’ IN DEROGA”.

Nel caso in cui la convocazione in prima seduta del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione, il giorno 04/05/2023 alle ore 09:00.