Reggio Calabria, completata la sezione territoriale di Rete Nazionale Forense | NOMI

Ancora un tassello in favore di Rete Nazionale Forense, l’associazione di professionisti presieduta dall’Avv. Angelo Ruberto che, che promuove la conoscenza, la tutela e la diffusione dei valori fondamentali del diritto e del giusto processo, traendo ispirazione dalle regole costituzionali atte a garantire il diritto di difesa in tutte le possibili forme.

In meno di due anni dalla sua istituzione, RNF già annovera tra i suoi associati un numero sempre crescente di avvocati specializzati in ogni branca del Diritto, ma anche eventi formativi prestigiosi con l’intervento di docenti universitari, magistrati della suprema corte di cassazione, e psicologi.

La multidisciplinarietà professionale è solamente uno dei fiori all’occhiello di cui può vantare l’associazione, la quale, si occupa, tra l’altro, anche di offrire formazione professionale in favore di tutti gli iscritti. A tal proposito ricordiamo l’eccellente risultato ottenuto dal convegno, tenutosi in Bologna lo scorso 15 aprile, dal titolo “La responsabilità medica a cinque anni dalla Legge Gelli-Bianco. Profili costituzionali, autodeterminazione e consenso informato”, il quale ha vantato un parterre di relatori di tutto rispetto composto non solo da avvocati, ma anche da rappresentanti del campo accademico-universitario nonché da rinomati dirigenti-medici operanti in prestigiosi policlinici universitari.

La nascita della Sezione Regionale Calabria di RNF costituisce per i professionisti calabresi motivo di orgoglio anche perché è la prima sezione regionale che vede la luce. Tutto ciò è stato possibile non solo grazie all’intraprendenza degli associati calabresi, ma anche e soprattutto alla disponibilità del Presidente Nazionale, Avv. Angelo Ruberto, il quale ha accolto con gioia ed entusiasmo l’iniziativa dei colleghi calabresi e ha fatto pervenire loro un messaggio di auguri: “vi giungano i miei più sentiti auguri di buon lavoro per questa sfida che vi attende e per la quale, sono sicuro ci metterete il massimo impegno e farete grandi risultati. Quale Presidente Nazionale assicuro la massima collaborazione mia personale che degli associati tutti“.

La Sezione Territoriale Calabria di RNF risulta essere composta dai seguenti soci fondatori: Avv. Giovanna Nadia NUCERA (presidente), Avv. Floriana DE FILICAIA (tesoriere), Avv. Rocco BARILLARO (consigliere); Avv. Giulia D’AGOSTINO (consigliere); Avv. Leo CONDEMI (consigliere); Avv. Leda BADOLATI (presidente probiviri); Avv. Alfredo MERCATANTE (vicepresidente); Avv. Vittorio VECCHIO; Avv. Maria Emanuela DE VITO (segretario); Avv. Giuseppe Antonio SALADINO; Avv. Teresa ZICCHINELLA (probiviro); Avv. Francesca SCOLERI; Avv. Carla PESCE (probiviro).