Reggio Calabria, cinghiale passeggia indisturbato tra le case | VIDEO

Un simpatico cinghiale è stato avvistato questa sera alle 21:45, in via Montevergine Petti a Reggio Calabria. L’animale camminava indisturbato vicino alle abitazioni come possiamo vedere nel video girato dal lettore di StrettoWeb, Antonio Laganà. Il cinghiale è ormai un frequentatore assiduo della zona infatti proprio qualche mese fa era stato già notato vagare indisturbato tra la vegetazione, evidentemente sta così bene che ha scelto la zona nord della città come luogo in cui vivere.

Fino a qualche tempo fa avvistare un cinghiale in montagna in mezzo alle auto, sembrava una rarità invece adesso ci ritroviamo ad avere questi simpatici animali in città tra le abitazioni e le persone proprio come fossero gatti o cani. Un rischio da non sottovalutare, in quanto sono stati già numerosi gli incidenti stradali che – anche a Reggio Calabria – hanno provocato gravi ripercussioni agli automobilisti.