A Reggio Calabria celebrata la Giornata del Mare

Il Circolo Velico Reggio si è unito nella giornata del 14 Aprile alla celebrazione della Giornata del Mare che viene organizzata in tutta Italia dalla Federazione Italiana Vela. E’ opportuno oggi rivolgere l’attenzione verso il mare e la sua rilevanza nella vita economica, sociale e culturale.

Ringraziamo per questa sensibilità il Ministro delle politiche per il Mare, Nello Musumeci, e il Ministero della Protezione Civile per l’opportunità di mettere in evidenza il problema che va sottoposto all’attenzione di tutta la Nazione.

La giornata ha avuto il suo culmine nella partecipazione al Circolo del Personale dell’ufficio Comunicazione della Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria che ha illustrato con una serie di “file” il rapporto con il MARE, la sicurezza, l’ambiente e l’economia.

E’ stato sottolineato il rapporto mare e sport nelle sue varie discipline sportive come Vela e canottaggio ed è stato dato avvio al progetto” Mare in Libertà” gestito tra il Circolo Velico, la FIC, e i servizi della Giustizia Minorile di Reggio Calabria.