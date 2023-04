Reggio Calabria: al Cilea la prima nazionale di “Un visionario inaspettato”, la biografia ufficiale di Italo Falcomatà

StrettoWeb

E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la prima nazionale di “Un visionario inaspettato”, la biografia autorizzata dedicata al Sindaco della primavera di Reggio Calabria Italo Falcomatà. Mercoledì 12 aprile alle ore 18.00 nel Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria la presentazione realizzata dalla Fondazione Italo Falcomatà, in collaborazione con le istituzioni cittadine, del libro curato da Michele Caccamo, uno degli autori in attività più apprezzati a livello nazionale, ed edito da Castelvecchi.

“Un visionario inaspettato sarà una bella sorpresa per tutti” affermano i vertici della Fondazione, “una sorta di poemetto biografico” sulla scia delle ultime opere di Michele Caccamo, che narrano la vita e le gesta di altri grandi personalità del calibro di Pier Paolo Pasolini, Luigi Tenco, Madre Teresa di Calcutta, con uno stile di racconto che, pur rimanendo ancorato ai fatti storici che hanno caratterizzato la vita di Italo Falcomatà, assume quasi i caratteri di una sceneggiatura cinematografica.

A presentare la pubblicazione, nello splendido scenario del Foyer del Cilea, insieme all’autore Michele Caccamo, due ospiti d’eccezione: il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Sindaco di Bari Antonio Decaro ed il già sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che proprio al fianco di Italo Falcomatà, seppur da posizioni differenti, ha vissuto un pezzo della sua esperienza politica ed amministrativa alla guida del capoluogo calabrese.

La presentazione, la prima di una serie di eventi che saranno organizzati in diverse città italiane, sarà moderata dalla giornalista e critica letteraria Ilda Tripodi, e sarà accompagnata da un ensemble di musicisti d’eccezione, con i Maestri Pasquale Faucitano al violino, Alessandro Carere al flauto e Graziella Danieli al pianoforte, tutti componenti dell’orchestra del Teatro Francesco Cilea.