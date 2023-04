Reggio Calabria, Balenando in Burrasca ritorna con un doppio appuntamento | INFO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Torna con due straordinari appuntamenti al Castello Aragonese di Reggio Calabria il Balenando in Burrasca Reading Festival IV Edizione. Venerdì 21 aprile “Venuti dal mare”, scritto e interpretato da Gaetano Tramontana e sabato 22 la giornalista Anna Mallamo dialoga con la scrittrice Nadia Terranova nell’incontro dal suggestivo titolo: STRETTaMente riservate. Un elemento in comune: il mare nel lungo incanto che dallo Stretto tra Reggio e Messina ci porta fino ai luoghi di Riace in cui furono ritrovati i Bronzi.

Venerdì alle ore 19:00, in “Venuti dal mare”, Tramontana con la partecipazione di Alessio Laganà e la collaborazione artistica di Anna Calarco, ci racconterà di quell’estate del 1981 in cui Reggio Calabria si apprestava a vivere un momento “storico”: una città pronta ad accogliere i suoi millenari guerrieri. Un ragazzo di 15 anni torna da un fantastico viaggio all’estero, il primo, con un gruppo di amici: non vedono l’ora di tuffarsi nell’estate reggina illuminata dai Bronzi che richiamano turisti come mai prima d’ora. La vita è meravigliosa e le facce barbute dei due uomini di bronzo riempiono i cuori di fiducia per il futuro. È pieno di luce quell’agosto del 1981… o forse no. Come tutte le storie questa è ricca di luci e di ombre che si inseguono e giocano con la vita. Tra ironia e malinconia, ricordi e cronaca, il nuovo spettacolo di SpazioTeatro intreccia racconto privato e pubblico, in una narrazione che attraverso oggetti, musiche e immagini parla allo stesso tempo di una generazione e di una comunità immersa nei primi anni 80.

La letteratura sarà protagonista sabato 22 aprile alle ore 17:00 con due ospiti d’eccezione del festival. Nadia Terranova, una scrittrice nata a Messina, tradotta in Europa e negli Stati Uniti, che narra storie tra la Sicilia e la Calabria chiacchiera con Anna Mallamo, giornalista nata a Reggio Calabria e, anche lei, cittadina dello Stretto. Sullo sfondo dello Stretto, un posto magico, un crocevia di esperienze, un luogo di narrazioni e metafisico che genera legami unici e irripetibili si parlerà anche, tra le altre, di due straordinarie pubblicazioni di Nadia Terranova “Trema la notte” (Einaudi) e “Il cortile delle sette fate” (Ed. Guanda, libro finalista del Premio Campiello Junior 2022).

La scrittrice, finalista al Premio Strega nel 2019 con Addio fantasmi, collabora con le pagine culturali della «Repubblica» e della «Stampa», con «Vanity Fair» ed è la curatrice di «K», la rivista letteraria de «Linkiesta». Anna Mallamo dirige le pagine culturali del quotidiano Gazzetta del Sud e col nick manginobrioches firma un blog su HuffPost e le incursioni sui social.

Una due giorni da non perdere che fa parte della lunga programmazione della IV Edizione del Balenando in Burrasca Reading Festival, organizzato dall’associazione Adexo, progetto cofinanziato con Risorse PAC Calabria 2014/2020 Az. 6.8.3 e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Metrocity.