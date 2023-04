Reggio Calabria, al via la quarta tappa dell’Asi Padel Tour Calabria 2023

StrettoWeb

Continua la stagione sportiva di Padel ASI: il circuito, ideato con una innovativa formula di gioco autolivellante, vedrà la sua penultima tappa in scena domenica 16 aprile presso l’impianto sportivo CKC Padel Garden, struttura che rappresenta il cuore pulsante del Padel reggino, contraddistintasi fino ad oggi per essere diventato centro di aggregazione sociale degli appassionati della disciplina.

Per l’occasione sono attesi i campioni nazionali ASI in carica cat. “Avant” rappresentati dalla coppia Locrese Danilo Vita e Mario Ventimiglia del Circolo Marittimo, la coppia Umberto Siclari – Luigi Romano, rispettivamente Campione Nazionale A.S.I. Cat. Medium e vice-campione nazionale cat. Smart. Saranno inoltre presenti diverse coppie della squadra agonistica del Centro di Padel “Tuyo Padel Center” in località Macellari Pellaro, una rappresentativa del Globo Padel di Cittanova ed altri atleti di vari circoli ASI calabresi.

“La presenza di atleti provenienti dalle aree limitrofe della città è la conferma che lo sport può fungere come volano di sviluppo turistico e promozionale per il territorio – dichiara il presidente Fabio Gatto del Comitato Provinciale ASI Reggio Calabria – Grazie all’iniziativa privata, Reggio Calabria dispone di un’adeguata impiantistica sportiva nella disciplina del padel, motivo per cui, realizzando una pronta sinergia tra i vari circoli esistenti, la città può ambire ad ospitare eventi di padel di interesse interregionale e/o nazionale”.

L’evento “Asi Padel Tour”, giunto alla sua penultima tappa, è un evento itinerante viene replicato con cadenza quasi settimanale sui più prestigiosi impianti sportivi di Padel del territorio calabrese. Le squadre vincenti nelle rispettive categorie avranno accesso al Master Regionale, che verrà organizzato a fine maggio, per contendersi l’accesso alla prestigiosa multiconvention sportiva “ASIADI 2023” in programma il 9/10/11 giugno 2023 presso il Club Resort Itaca e Nausicaa di Rossano Calabro (C.S.).

In occasione dell’evento in programma, il C.K.C. Padel sarà anche protagonista di una speciale edizione riservata alle donne, che avranno anch’esse la possibilità di contendersi l’ambito torneo nelle categorie femminile intermedio e avanzato. Tramite la pagina Instagram “asi padel tour” e l’indirizzo e-mail asireggiocalabria@gmail.com è ancora possibile iscriversi o chiedere informazione per partecipare all’evento.