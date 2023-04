Reggina-Venezia, le formazioni ufficiali: rivoluzione Inzaghi!

Reggina-Venezia, le formazioni ufficiali

Mister Inzaghi conferma il 3-5-2 ma cambia molto. Al posto di Gagliolo c’è Loiacono e non Terranova, a sinistra riposa Di Chiara e c’è Pierozzi, con Bouah dall’altro lato. Liotti mezz’ala e, davanti, confermati Rivas e Strelec come a Perugia, con Menez in panca.

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Fabbian, Crisetig, Liotti, Pierozzi; Rivas, Strelec. In panchina: Contini, Aglietti, Di Chiara, Girasole, Paura, Terranova, Bondo, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Gori, Menez. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Ellertson, Tessmann, Milanese, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo. In panchina: Bertinato, Neri, Busio, Novakovich, Modolo, Ciervo, Tcherychev, Pierinni, Sverko, Andersen, Jonsson. Allenatore: Filipe Godinho.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Damiano Margani di Latina e Michele Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta. AVAR: Luca Zufferli di Udine.