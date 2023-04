Rai: Ruotolo, ‘basta intimidazioni ad autori e giornalisti da maggioranza governo’

StrettoWeb

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Sarebbe ora che gli esponenti della maggioranza di governo, per ultimo il capogruppo di Fdl in commissione di Vigilanza Rai, la smettessero di intimidire autori e giornalisti dei programmi di approfondimento giornalistico della Rai. Non se ne può più. In quale altro Paese democratico sono i politici a prendersela con i giornalisti e non viceversa? La nostra solidarietà a Lucia Annunziata e al servizio pubblico. Noi difenderemo sempre l?articolo 21 della Costituzione”. Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, cultura e memoria della segreteria nazionale del Pd.