Presidente del Kosovo in Calabria: “uno dei posti più belli che abbia mai visitato”

Il Presidente del Kosovo Vjosa Osmani-Sadriu è in visita in Calabria per rafforzare il legame tra la regione del Mezzogiorno e i Balcani, con un focus sull’attenzione e la conservazione identitaria delle comunità arbëreshe. “La Calabria – ha affermato il presidente nell’incontro alla Citadella di Catanzaro – è uno dei posti più belli e più attrattivi che abbia mai visitato e ancora più bella la rendono le tradizioni che risalgono ormai a centinaia di anni fa. Sono molto onorata di essere qui e di esprimere la nostra riconoscenza al popolo italiano e alla Regione Calabria nell’intento di creare nuovi ponti di collaborazione“.

Un’intesa tra culture da rimarcare anche oltre il territorio calabrese, fino ai vertici di Governo: “questo ambito di collaborazione – ha detto Osmani – lo tratteremo in tutti gli incontri che faremo, con il presidente della Repubblica Italiano, ma anche con il Primo ministro Italiano”. Soddisfazione da parte del Presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, presente anch’esso all’incontro: “tra la Calabria e il Paese dei Balcani potranno nascere dopo questi incontri possibili sviluppi in termini di relazioni economiche che possono essere importanti per sviluppare rapporti tra le imprese. Iniziative, naturalmente, che abbiano per oggetto il turismo”.

Un asset economico quindi, ma anche culturale e nazionale, con il Kosovo come simbolo di democrazia compiuta e del sostegno pratico da parte di tutta l’Europa. “Abbiamo discusso con il presidente – ha concluso Occhiuto – dell’opportunità di sviluppare rapporti sempre più proficui tra la Calabria come ponte dell’Italia e dell’Europa sui Balcani e la Repubblica del Kosovo”.