Pnrr: Schlein, ‘governo si confronti con Parlamento e parti sociali’**

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La situazione dell’attuazione del Pnrr merita un pieno confronto con il Parlamento e con le parti sociali come suggerisce e anche l’Ue. Dobbiamo essere in condizione di fare ognuno la propria parte, per realizzare questa ambiziosa sfida. Vorremmo stabilire modalità di un confronto costante con il governo per riuscire a spendere bene e nei tempi previsti i fondi europei, senza perderne qualche tranche”. Così Elly Schlein a margine del Festival del Domani a Modena.