Pnrr: Giorgetti, ‘priorità governo, polemiche senza senso, giusta analisi fattibilità’ (2)

(Adnkronos) – “In questo contesto c?è l?opportunità di riorientare l?offerta privata, in particolare quella precedentemente impegnata nelle attività connesse agli interventi di ristrutturazione edilizia, verso le opportunità fornite dai progetti legati alla realizzazione del Pnrr” sottolinea. Per rendere il Paese “più dinamico, innovativo e inclusivo non basta soltanto il Pnrr. È necessario infatti investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso di quello del Piano. È questo un tema che deve essere affrontato non solo in Italia, ma anche in Europa” conclude Giorgetti.