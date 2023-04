Pnrr: Calenda, ‘Fitto in aula? Dirà quel che vuole, è tra cose più rituali dell’universo…’

StrettoWeb

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Volete cambiare il Pnrr? Bene ma diteci come. Sennò ci prendono per pazzi”. Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. E quando gli viene fatto notare che il ministro Raffaele Fitto riferirà in aula, il leader di Azione osserva: “Ho fatto il ministro e posso dire che quando i ministri riferiscono in Parlamento dicono quello che vogliono dire. E’ una delle cose più rituali dell’universo”.