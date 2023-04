Pnrr: Appendino, ‘governo spaccato mette a rischio futuro paese’

StrettoWeb

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Il governo è spaccato e con le sue incertezze sta mettendo a rischio il Pnrr, dopo aver già causato gravi ritardi all’Italia. Abbiamo da un lato la Presidente del Consiglio che invita a rimboccarsi le maniche per mettere a terra le risorse in fretta e dall’altra la Lega che dice esplicitamente che preferirebbe rinunciarci. Qual è la vera linea del Governo? Noi siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo e a collaborare per non perdere l’occasione rappresentata dal PNRR perché il futuro dell’Italia dipende dalla nostra capacità di utilizzare queste risorse, ma non c’è più tempo da perdere in questi giochetti?. Così in una nota la deputata M5S, Chiara Appendino.