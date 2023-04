Piovono calcinacci dal viadotto Busento: A2 chiusa nel cosentino

StrettoWeb

Grossi calcinacci che si staccano dal ponte del viadotto “Busento” per finire nella strada sottostante: una vicenda assurda che, già da dieci giorni, ha inibito la percorrenza dell’Autostrada A2 del Mediterraneo. Bloccata quindi la viabilità allo svincolo che porta a Dipignano, una frazione del comune di Laurignano nel cosentino. Molte famiglie sono quindi costrette, dall’8 aprile, a percorrere una strada secondaria che allunga di molto il tragitto: dapprima bisogna passare dalla provinciale 79 fino alla chiesa della Madonna della Catena e, come se non bastasse, poi scendere al contrario da un’altra strada ancora, fino ad arrivare alle proprie abitazioni.

Un disagio che desta preoccupazione nei residenti: non solo aleggia la paura che un masso possa colpire persone o oggetti provocando danni, ma anche l’incertezza di un ripristino della viabilità a data da destinarsi. Sulla questione, è intervenuto intanto vicesindaco di Laurignano Andrea Giannotta, rivolgendosi direttamente all’ANAS: “è stato già contattato l’ente responsabile che dovrà intervenire ripristinando e mettendo in sicurezza il ponte”.