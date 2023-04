Piloti per Passione si presenta alla prima di campionato italiano slalom a Sant’Angelo Muxaro

StrettoWeb

Dopo la brillante performance di Giuseppe Aragona alla prima gara di Campionato Italiano Velocità Montagna di Domenica 2 Aprile, in Sardegna, alla Alghero-Scala Piccada, dove, a bordo di una aggressiva ma ben domata Mini, si aggiudica il 1° di Classe e 1° di gruppo E1 Italia, sarà il fuoriclasse Giuseppe Messina a rappresentare i colori della scuderia di Sambatello con la sua Renault Clio di taglia 2000 E1 Italia, alla prima gara di Campionato Italiano Slalom, questa Domenica, a Sant’Angelo Muxaro, nell’agrigentino.

Mentre la scuderia sta formando le file per la gara di Amendolara CS, che aprirà il Challenge Slalom Calabria 2023. Ed è quasi tutto pronto, per quanto di competenza della Direzione e Segreteria della Scuderia Piloti per Passione riguardo la preparazione della prima gara della provincia di Reggio Calabria, new entry nel campionato challenge slalom calabria, 1° minislalom di Bagnara Calabra, che si disputerà il 21 Maggio 2023 sulla SP2 da Pellegrina fino al distributore nei pressi del vecchio svincolo dell’autostrada A3.