Tutto pronto per il recupero tra Perugia e Reggina, gara rinviata qualche settimana fa a causa del terremoto che ha colpito l’Umbria. Nell’ultimo weekend, le due squadre hanno affrontato le prime della classe: pari dei biancorossi contro il Frosinone, sconfitta di misura per gli amaranto a Genova. Ora il confronto, con qualche defezione da una parte e dall’altra. StrettoWeb come sempre seguirà la sfida in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca, commento, tabellino e contenuti post gara.

AGGIORNAMENTI Perugia-Reggina, le formazioni ufficiali Inzaghi conferma la difesa a 3, con Boauh e Di Chiara quinti e con Fabbian al posto dell’infortunato Majer. Menez non è al meglio e parte dalla panchina, al suo posto Rivas al fianco di Strelec. Il giovane scuola Inter e l’honduregno le uniche novità della formazione titolare rispetto a Genova. 3-4-1-2 per Castori, con Ekong e Di Serio davanti. Perugia (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Santoro, Cancellieri; Kouan; Di Serio, Ekong. In panchina: Furlan, Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Vulic, Matos, Luperini, Bartolomei, Paz, Di Carmine, Capezzi. Allenatore: Fabrizio Castori. Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Gagliolo; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Rivas, Strelec. In panchina: Aglietti, Contini, Loiacono, Terranova, Bondo, Liotti, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Crisafi, Gori, Ménez. Allenatore: Filippo Inzaghi. Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Gianpiero Miele di Nola.