Pd: Schlein, ‘stacco un po’, vengo da mesi complicati per professione e vita privata’

Roma, 7 apr (Adnkronos) – “Sono in partenza anche io, buona Pasqua a tutti. Vengo da mesi complicati sia professionalmente che per la vita privata. Abbiamo fatto tre campagne elettorali di fila, avendo chiuso il lavoro di costruzione della segreteria mi prenderò anche io qualche giorno per riposarmi. Non mi sono fermata dal 26 febbraio, comincio a risentirne, prendo una pausa per staccare, riposare e tornare a fare tutto il lavoro enorme che ci aspetta”. Lo ha detto Elly Schlein presentando la sua segreteria.