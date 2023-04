Pd: Prodi, ‘Schlein giochi bene le sue carte, i moderati vanno recuperati’

StrettoWeb

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Il Pd è uscito da una cura ricostituente e ha preso peso. Ha fatto la ginnastica che serviva e ha nuovi atleti e una nuova squadra. La partita vera però comincia ora. Soltanto ora con le prime gare”. Lo dice Romano Prodi a ‘Avvenire’, aggiungendo: “Anche Filippo Ganna si era allenato bene, ma non ha vinto la Parigi-Roubaix”.

L’ex premier spiega ancora: “Non giudico la squadra, è tutto così nuovo. Dico solo che Elly Schlein ha le carte in mano per poter cambiare le cose. Bisogna però aspettare e capire se le gioca bene. Ma c?è fiducia. E soprattutto c?è attesa e le attese non vanno disattese”.

Poi ci sarà il tema delle alleanze. “Quel tema già c?è. Per vincere la coalizione è vitale, i moderati vanno recuperati. Passare dal 20 al 50 per cento è dura da soli! Serve allora un dialogo vero al centro e a sinistra. Non si tratta di dare vita a un Ulivo 2.0, ma di capire che le due volte che il centrosinistra ha vinto l?ha fatto con una coalizione larga”.