Pd: Marcucci, ‘profilo alla Corbyn, riformisti marginalizzati’

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Avevo detto Melenchon ma il profilo scelto dalla segretaria assomiglia molto anche a quello di Corbyn, le premesse del suo discorso di insediamento, rispetto all’indirizzo politico, sono state rispettate: questa segreteria è totalmente prevedibile nei profili, ed è evidente che l’area riformista moderata è stata marginalizzata e che la linea appare schiacciata verso sinistra?. Così l?ex parlamentare dem Andrea Marcucci in un?intervista al quotidiano Il Foglio.

?C?è poi secondo me- continua- un eccesso di attenzione verso l?esterno. Alle primarie l’impressione era che alla neo segretaria fosse giunto un certo supporto da persone che in precedenza non avevano scelto il Pd?. Poi l?ex parlamentare dem precisa: ?Continuo a osservare e prenderò, se devo, le decisioni necessarie?.