Parte GenerAzioni, il nuovo percorso di formazione socio-politica dell’Istituto Arrupe

“Nel caos della complessità, una visione di futuro. Quale politica possibile?”. E’ questo il tema che darà il via, ufficialmente, a GenerAzioni, il nuovo percorso di formazione socio-politica dell’Istituto Pedro Arrupe. Il convegno inaugurale è in programma il prossimo 14 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, nella sede di via Franz Lehar, n. 6.

Per l’occasione, dopo l’introduzione ai lavori del direttore dell’Arrupe p.Gianni Notari, interverrà Mauro Magatti, ordinario di Sociologia generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Magatti è tra i fondatori dell’archivio della Generatività sociale (www.generativita.it) che propone storie ed esperienze di approccio alla società capaci di dare una visione nuova delle relazioni. All’incontro parteciperanno, inoltre, Secondo Bongiovanni, gesuita e docente di filosofia presso la Facoltà teologica meridionale di Napoli e Chiara Giaccardi, ordinaria di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo vent’anni, con GenerAzioni, riparte la formazione socio-politica, nata da p. Sorge nel 1986 che contribuì alla “primavera” di Palermo, totalmente rinnovata nelle forme e nei contenuti

L’obiettivo è quello di formare persone capaci di ascoltare i bisogni della città per trasformarli in azioni concrete.

Si tratta di un cantiere intergenerazionale e interculturale che, promuovendo connessioni tra esperienze virtuose presenti nei territori, offre percorsi formativi a persone che desiderano generare processi comunitari di cambiamento culturale, politico e sociale.