Palermo: accusa malore mentre va in bici, 65enne muore

Si prospettava come una domenica tranquilla, quella della donna di 65 anni morta ieri a Palermo. La vittima stava percorrendo, in sella alla sua bici, il tratto di strada tra via Pasquale Calvi e l’incrocio di via Enrico Albanese quando, improvvisamente, ha accusato un malore. La 65enne si è quindi accasciata sulla bici ed è morta nel giro di poco tempo, sotto gli sguardi attoniti dei testimoni. Alcuni infatti, hanno allertato gli operatori dell 118 che hanno provato a rianimarla, senza successo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale oltre al medico legale il quale, constatato il decesso, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.