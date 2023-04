Omicidio Ramelli: Cenati (Anpi), ‘sciogliere gruppi che fanno apologia del fascismo’

StrettoWeb

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – “E’ da tempo che come Anpi diciamo che devono essere sciolte quelle organizzazioni, come quelle che sfileranno oggi prendendo a pretesto il ricordo di Ramelli e Pedenovi per fare aperta apologia del fascismo, quelle organizzazioni che si contrappongono ai principi della Costituzione repubblicana”. Lo afferma all’Adnkronos Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, durante il presidio antifascista organizzato oggi in piazzale Dateo a Milano nel giorno in cui parte della città commemora l’omicidio dello studente Sergio Ramelli da parte di un gruppo di militanti legati ad Avanguardia operaia.

“Gli strumenti ci sono, sono le leggi Scelba e Mancino che devono essere applicate, ci vuole la volontà politica di applicarle. Esistono gli strumenti e chiediamo di applicarli” aggiunge.

“Noi abbiamo sempre condannato fermamente l’uccisione di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi (avvocato e consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano ucciso il 29 aprile 1976 da esponenti di Prima Linea, ndr), e oggi abbiamo deciso di fare questo presidio antifascista a ricordo anche di un altro giovane, Gaetano Amoroso, che è stato accoltellato da militanti del Fronte della Gioventù il 27 aprile del 1976 e deceduto tre giorni dopo” conclude Cenati.