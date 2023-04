Reggio Calabria, i vincitori del “Premio Siciliano-Sidari” 2023 | NOMI

StrettoWeb

Dopo il rinvio dell’edizione 2021 a causa della pandemia ritorna a Campo Calabro il Premio Siciliano – Sidari intitolato ai due illustri accademici, Italo Siciliano e Francesco Sidari, che hanno avuto i natali a Campo Calabro.

Il riconoscimento, come detta la delibera di istituzione approvata nel 2018 dal Consiglio Comunale viene attribuito da una Commissione composta da Consiglieri Comunali ed un rappresentante del Club Unesco a personalità del mondo del lavoro, della cultura e della scienza, delle lettere e della tecnica che abbiano onorato con la propria attività pubblica e privata e abbiano contribuito al progresso della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il premio oramai tradizionalmente patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria è stato attribuito nel 2019 a Carolyn Dittmeier, Lella Golfo, Mario Bolognari e alla memoria di Orazio Polimeni.

L’arte e la cultura prevalgono quest’anno nella designazione dei premiati. La Commissione del Comune di Campo Calabro, integrata da un rappresentante del Club Unesco ha infatti individuato quali vincitori dell’edizione 2023 Roberta Alberotanza Esperta di politiche culturali del Consiglio d’Europa membro del CTS Osservatorio Regionale Patrimonio UNESCO Calabria, Cesare Berlingieri Pittore, scenografo, Alfonso Femia Architetto, designer e urbanista. fondatore e presidente di Atelier(s) Alfonso Femia, Francesca Moraci Architetto, Urbanista, Accademica Università Mediterranea Reggio Calabria e Francesco Maria Spanò Direttore People&Culture Università Luiss Guido Carli.

Tutte personalità provenienti dall’area metropolitana dello Stretto e fortemente impegnate in vari campi della cultura e dell’arte. La cerimonia di premiazione avrà luogo presso il Centro Polifunzionale Comunale Prof. G. Scopelliti sabato 15 aprile 2023 alle 17.30, dopo le prolusioni dei premiati che avranno luogo nel corso della tavola rotonda dal titolo “La cultura per il futuro del Mediterraneo: un insieme di valori, idee, tradizioni per una comunità di identità”. Oltre agli amministratori locali dell’area dello Stretto, giornalisti, accademici ed autorità civili religiose e militari, interverrà alla cerimonia la Vice Presidente della Giunta Regionale della Calabria Giuseppina Princi.