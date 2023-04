Netanyahu: “Israele è sotto attacco terroristico”

StrettoWeb

Gerusalemme, 10 apr. (Adnkronos) – “Il nostro Paese è sotto un attacco terroristico”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso di una conferenza stampa. Come riporta il ‘Times of Israel’, Netanyahu ha affermato che il governo precedente ha mostrato debolezza, incoraggiando i nemici di Israele. ?Sotto il governo precedente il numero di attacchi terroristici è raddoppiato?, ha aggiunto.

?Ma ora è nostra responsabilità. È una mia responsabilità. Non agisco avventatamente. Agisco con decisione e determinazione e soprattutto agisco in modo responsabile”, ha proseguito Netanyahu. ?Vi dico stasera, popolo d’Israele, respingeremo queste minacce e sconfiggeremo i nostri nemici. Lo abbiamo fatto in passato e lo faremo ancora. Ristabiliremo la deterrenza, ripareremo i danni che abbiamo ereditato”.

Netanyahu ha poi precisato che il ministro della Difesa Yoav Gallant rimarrà al suo posto, dopo settimane di incertezze seguite all’annuncio del licenziamento del ministro a causa delle massicce proteste dei giorni scorsi.