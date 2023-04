Nautica, Nastasi (Deloitte): “Italia leader sulle grandi barche”

StrettoWeb

(Adnkronos) – ?L?Italia è leader sulle grandi barche. Nei superyacht si parla di una quota pari al 50%. Però, se guardiamo all?intero comparto, un altro dato molto significativo è che l?Italia è la seconda industria a livello mondiale con una quota del 12%?.

Così Tommaso Nastasi, senior partner di Deloitte, presentando “The state of the art of global yachting market” lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario.

Numeri positivi anche a livello globale: ?Il mercato nautico è in forte crescita. Si parla di una crescita del 35% sul 2021 con una prospettiva del +15-20% per il 2022 ? prosegue Nastasi ? È un settore che affronterà sfide molto importanti per il futuro che partono dal prodotto e dalla filiera. Inoltre, bisognerà cercare di penetrare di più sulla domanda potenziale?.

Buone le prospettive anche per il futuro: ?Il 2022 sarà in forte crescita ? conclude Nastasi ? a partire dal 2023 si prevede un contenimento del tasso di crescita a fronte di una stabilizzazione della domanda di mercato. Il target tra il 2021 e il 2026 potrebbe crescere del 9%?.