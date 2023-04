Nascondeva cocaina negli slip, arrestato 33enne a Cosenza

StrettoWeb

La Polizia di Cosenza ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. La vicenda è accaduta durante un posto di blocco nella città bruzia, quando un’auto con a bordo due passeggeri è sfrecciata via ignorando l’alt degli agenti. Dopo un breve inseguimento, la fuga è stata interrotta dalla volante e i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione ritrovando 15 dosi di cocaina nascoste negli slip. Il colpevole, a seguito dei primi controlli, è risultato essere un sorvegliato speciale, già condannato per reato di detenzione e spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato, mentre il conducente è stato segnalato alle autorità per uso di stupefacenti e denunciato per resistenza al pubblico ufficiale.