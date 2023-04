Napoli: 19enne trovato morto in auto per colpo arma fuoco, indagini

StrettoWeb

Napoli, 25 apr. – (Adnkronos) – Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni è stato trovato all’interno di un’auto nella zona industriale di Caivano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del giovane per un colpo di arma da fuoco al torace. Nell’auto è stata trovata una pistola di piccole dimensioni con tre cartucce all’interno del caricatore e un bossolo. Non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio. La polizia scientifica ha eseguito i rilievi e il pm ha disposto il sequestro della salma. Nella zona sono presenti telecamere di videosorveglianza che aiuteranno nella ricostruzione dell’accaduto.