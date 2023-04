Mussolini: “Investimento di Philip Morris a Terni dà ulteriore impulso a sviluppo”

StrettoWeb

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “La realizzazione del Digital information center in Umbria, il centro pensato da Phillip Morris a favore dei consumatori dei prodotti senza combustione, ha il grande merito di dare un ulteriore impulso allo sviluppo e alla crescita in termini occupazionali e di conoscenze, in modo da arricchire ulteriormente questa area”. Questo il commento dell’eurodeputata Alessandra Mussolini in occasione dell’annuncio dell?investimento per l?apertura a Terni del nuovo ?Disc – Digital information service center? Umbria, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione di Philip Morris Italia, avvenuto oggi a Perugia.

“L?investimento, che genererà fino a 150 posti di lavoro a Terni entro la fine dell?anno e fino a 30 milioni di euro in 5 anni, concretizza quanto tracciato i mesi scorsi e rappresenta un segnale molto forte del gruppo Phillip Morris nei confronti delle capacità e delle competenze che vengono offerte dal territorio” ha spiegato Mussolini che ha aggiunto: “Oltre ad augurarmi personalmente, ma soprattutto come membro del Parlamento europeo, che questo progetto e altre iniziative analoghe raggiungano i risultati attesi, ritengo che la continua ricerca di sinergie tra imprese e territorio porti a successi sempre più prestigiosi”.

“In questo, l?Europa si sta dimostrando attenta perché pienamente consapevole che tutti gli attori in campo – imprese, amministrazioni pubbliche, categorie datoriali e sindacati – debbano camminare con la stessa marcia, verso una destinazione comune per favorire la crescita, la coesione sociale e territoriale”, ha concluso.