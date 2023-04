Mostra “Fragili Voci. Un infinito altrove”: gli studenti del “Preti-Frangipane” a palazzo San Giorgio

StrettoWeb

Una delegazione di alunni e docenti del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” si è recata presso palazzo San Giorgio di Reggio Calabria per assistere alla conferenza stampa relativa alla presentazione della mostra “Fragili Voci. Un infinito altrove”. L’assessore Antonino Malara ha accolto gli insegnanti e i loro studenti i quali sono stati parte attiva della conferenza stampa illustrando in modo accurato e preciso la loro esperienza progettuale.

Grazie al sostegno della Dirigente scolastica, Prof.ssa Catena Giovanna Moschella, e grazie anche al supporto dei validi colleghi delle discipline d’indirizzo che hanno fortemente creduto in questo progetto espositivo annuale che vede protagonisti gli alunni del Liceo Artistico “Preti – Frangipane”, il prestigioso istituto continua ad interagire con il tessuto archeologico della città ed approda al sito dell’IPOGEO sito in piazza Italia a Reggio Calabria. L’esposizione scaturisce da un progetto annuale intessuto da appuntamenti teorici e laboratoriali che hanno giovato della presenza di importanti relatori.

La storica dell’arte e docente prof.ssa Stefania Fiato, ideatrice della mostra “Fragili voci. Un infinito altrove”, ha strutturato una serie di seminari che hanno avuto come macro tema la conoscenza di sé e i sentimenti.

Attraverso i vari incontri, i relatori hanno guidato i giovani artisti verso una maggiore consapevolezza dei propri sentimenti e del processo creativo che può divenire espressione di questi.

La scuola si pone quindi non solo come un cenacolo intellettuale, ma anche come un laboratorio idoneo a far emergere i concetti fondamentali della didattica contemporanea avvalendosi delle metodologie che vanno a privilegiare l’esperienza laboratoriale, ponendo al centro dell’attenzione lo studente, con lo scopo principale di valorizzare ogni sua competenza e vissuto relazionale.

Nella realizzazione di questo ambizioso progetto hanno avuto parte attiva i docenti Eleonora Pesaro, Loredana Scopazzo, Maria Romeo, Pino Barreca, Luisa Vazzana, Enrico Strati, Marzia Misitano, Massimiliano Latella, Morello Daniela, Rodolfo Malafarina, Ines Cutellè e Brigida Scaramuzzino.

La mostra degli alunni del Liceo artistico “Fragili voci. Un infinito altrove” è l’evento finale, attesissimo dagli stessi studenti che hanno dimostrato grande entusiasmo e trasporto emotivo nella realizzazione delle opere esposte e, al contempo, si pone come un grande dono alla comunità cittadina ponendosi come una ventata di freschezza in quanto frutto della creatività di giovanissimi artisti.

La MOSTRA “FRAGILI VOCI. UN INFINITO ALTROVE” sarà visitabile gratuitamente dal 27 aprile al 1 maggio 2023 presso l’Ipogeo sito in Piazza Italia a Reggio Calabria.