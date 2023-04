Morte Julia Ituma, il messaggio straziante sulla chat WhatsApp della squadra

StrettoWeb

Resta ancora un alone di mistero sulla morte di Julia Ituma, giovane pallavolista della Igor Novara, caduta dalla finestra del sesto piano dell’hotel nel quale alloggiava con la squadra in Turchia. Il quotidiano turco “Hurriyet” prova a ricostruire i momenti precedenti alla tragedia.

La giovane pallavolista aveva detto alle compagne di squadra e all’allenatore di sentirsi poco bene e poi avrebbe scritto “arrivederci” nel gruppo WhatsaApp della squadra: sarebbe questo l’ultimo messaggio prima della morte le cui dinamiche sono ancora da chiarire. La sua compagna di stanza, la spagnola Lucia Varela Gomez, ha dichiarato: “abbiamo parlato fino all’1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina“.

Oggi l’autopsia

Secondo quanto si apprende dai media turchi, con grande probabilità sarà eseguita oggi a Istanbul l’autopsia sul corpo di Julia Ituma. La pallavolista si trovava in città, insieme alla Igor Novara, per la semifinale di ritorno di Champions League giocata contro l’Eczacibasi. Arrivate sul posto la madre Elizabeth e la zia Helen assistite, oltre che dal personale del consolato e dell’ambasciata italiana, dal direttore sportivo della Igor, Enrico Marchioni, e dal medico del club, Federica Malgrati, rimasti in Turchia.

Le indagini sono condotte dal procuratore generale dell’Anatolia che dovrò accertarsi, analizzando anche i tabulati telefonici, della fondatezza delle ipotesi riguardanti il possibile suicidio della ragazza, unico scenario preso in considerazione dai media turchi. Capire con chi ha parlato la campionessa azzurra nell’ultima telefonata notturna ripresa dalle immagini delle telecamere dell’albergo di Istanbul potrebbe aiutare a ricostruire l’accaduto.