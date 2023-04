Molinaro (Lega) balneari: “la mappatura delle coste permetterà di fare le cose che è giusto fare”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Le concessioni balneari in Calabria hanno numeri significativi: circa duemila imprese con ventimila lavoratori. Il Governo – afferma il consigliere Regionale Pietro Molinaro – su impulso della Lega che sull’argomento ha mantenuto sempre una linea di coerenza e dopo la pronuncia dei giudici europei procederà concretamente a una nuova mappatura omogenea delle spiagge che è la strada giusta“.

“La nuova mappatura, sarà fatta dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e verranno utilizzati criteri di buonsenso. Un adempimento che era previsto anche dal Milleproroghe e che chiedono insistentemente le diverse associazioni dei balneari con le quali si apre un confronto per giungere finalmente ad un punto di equilibrio, nel rispetto delle regole europee e a tutela del valore delle imprese”.

“Infatti, ciò che ha sempre orientato la Lega su questa vicenda – precisa Molinaro – non è un braccio di ferro con l’Unione Europea, bensì allinearsi al diritto comunitario ma tutelare imprenditori e lavoratori delle strutture balneari con procedure imparziali, trasparenti ed equilibrate. In Calabria – continua – soltanto il 30% circa della costa è attualmente impegnata con oltre il 40% ancora concedibile, da ciò è facile dedurre che non c’è scarsità di risorsa. La mappatura, come è giusto che sia, permetterà di fare le cose che si devono fare“.