Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Tra divisioni che non riescono a nascondere, scontri tutti interni, retromarce, emendamenti palesemente incostituzionali che provano a correggere in corsa, la maggioranza dimostra tutta la sua confusione e inadeguatezza”. Lo scrive in un tweet la senatrice Pd, Simona Malpezzi.