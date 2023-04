Migranti: Fitto vede ministro Paesi Bassi, ‘avanti su nuovo Patto Ue, Italia c’è’

StrettoWeb

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Roma il ministro per la migrazione dei Paesi Bassi, Eric van der Burg. I due ministri, informa Palazzo Chigi, hanno in primo luogo evocato il recente incontro a Roma fra il presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro Mark Rutte, sottolineando l’eccellente livello di collaborazione fra i due Paesi a livello europeo. Hanno poi avuto un approfondito scambio di vedute sulle tematiche migratorie e sulla politica dell?Unione europea in materia, con particolare riguardo al tema della dimensione esterna. In questo contesto, Fitto e van der Burg hanno concordato sulla necessità di dare pieno seguito alle Conclusioni del Consiglio europeo di febbraio.

Nel corso del colloquio è stato affrontato anche il tema del negoziato sul nuovo Patto per la migrazione e l?asilo. Fitto ha ribadito al suo interlocutore la necessità che l?Unione europea si doti con urgenza di regole nuove in materia, assicurando la piena disponibilità del governo ad affrontare il negoziato con spirito aperto e costruttivo a condizione che il compromesso finale si basi su un giusto equilibrio tra i principi di solidarietà e responsabilità.