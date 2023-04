Migranti: Cantalamessa, ‘Fratoianni condanni disumanità centri dei Soumahoro’

StrettoWeb

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Fratoianni in maniera perentoria ci tiene ad avvisare che è contro la realizzazione di ‘Cpr, luoghi di reclusione degradanti e disumani? e inneggia alla rapida chiusura di quelli esistenti. L?ipocrisia della sinistra non conosce limiti: batte i pugni per contrastare la corretta gestione dei migranti e tace sullo spreco di soldi pubblici sottratti agli italiani da certe cooperative vicinissime al suo super candidato. Invece di elevarsi a paladino dei diritti dei migranti, condanni la disumanità vista nei centri dei Soumahoro?. Lo afferma il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria, commercio, turismo e agricoltura e responsabile del dipartimento Antimafia della Lega.