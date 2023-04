Messina, volata salvezza: il calendario delle concorrenti e le combinazioni per evitare i playout

StrettoWeb

Ultimi 180 minuti thriller, per l’Acr Messina, in ottica salvezza. Mancano due giornate al termine della regular season del girone C di Serie C e la squadra di Raciti si trova al 17° posto, in piena zona playout. Finisse oggi il campionato, i peloritani disputerebbero il doppio spareggio contro la Viterbese, con gara di ritorno in casa e due risultati su tre a disposizione al termine delle due gare in caso di supplementari.

Playout Serie C, quali squadre si sfidano: il regolamento

Il regolamento, infatti, parla chiaro: i playout vengono disputati tra la 19ª e la 17ª e tra la 18ª e la 16ª. Sono previste partite di andata e ritorno e la gara di ritorno si gioca in casa della squadra meglio piazzata nella regular season. Se al termine dei 180 minuti permane il punteggio parità, viene considerata la miglior differenza reti nel doppio scontro. In caso di ulteriore parità, avrà la meglio chi durante la stagione regolare si è piazzata meglio in classifica.

Ma non è ancora tempo di pensare ai playout, in casa Messina. Seppur la vittoria della Turris ad Avellino abbia allontanato la salvezza diretta, questo obiettivo è infatti ancora alla portata della compagine siciliana, raggiungibile in due modi. Il primo è ovviamente quello di scavalcare Monterosi e proprio Turris, raggiungendo il 15° posto; l’altro è invece quello di ampliare il margine dalla penultima, ma solo in caso di 16° posto, attualmente del Monterosi.

Playout Serie C, quando non si disputano: cosa dice il regolamento

Anche in questo caso, andiamo a spulciare il regolamento: se al termine della regular season il distacco in classifica tra la penultima e la quintultima è superiore a 8 punti, i playout tra queste due squadre non vengono disputati, con salvezza diretta per la quintultima e retrocessione per la penultima. Stesso discorso se i punti tra terzultima e quartultima sono superiori a 8 punti.

Ad oggi il Monterosi 16° ha 8 punti in più della Viterbese penultima. Se fosse anche solo uno in più, il playout non si farebbe. Messina però chiamato fuori, con la classifica attuale, in quanto dovrebbe guardare alla Gelbison e il punto di distacco è soltanto uno. Il Messina potrebbe finire 15° ma anche 18°. Nel caso in cui non dovesse agguantare la Turris, proverà quantomeno a raggiungere la 16ª posizione, mantenendo un distacco di oltre 8 punti dalla penultima. Tutte ipotesi, ad oggi, non totalmente dipendenti dall’Acr, che in ogni caso dovrà puntare al massimo nelle prossime due sfide contro Juve Stabia e Taranto.

E a tal proposito, qual è il calendario di tutte le concorrenti? Consideriamo le squadre che vanno dall’Avellino alla Fidelis Andria, tutte quelle ancora in corsa per la salvezza. Per completezza d’informazione, riportiamo anche in fondo la classifica attuale.

Calendario concorrenti salvezza Serie C girone C

AVELLINO : Fidelis Andria (trasferta), Monterosi (in casa)

: Fidelis Andria (trasferta), Monterosi (in casa) GIUGLIANO : Potenza (in casa), Crotone (trasferta)

: Potenza (in casa), Crotone (trasferta) TURRIS : Viterbese (in casa), Foggia (trasferta)

: Viterbese (in casa), Foggia (trasferta) MONTEROSI : Taranto (in casa), Avellino (trasferta)

: Taranto (in casa), Avellino (trasferta) MESSINA : Juve Stabia (in casa), Taranto (trasferta)

: Juve Stabia (in casa), Taranto (trasferta) GELBISON : Crotone (in casa), Monopoli (trasferta)

: Crotone (in casa), Monopoli (trasferta) VITERBESE : Turris (trasferta), Virtus Francavilla (casa)

: Turris (trasferta), Virtus Francavilla (casa) FIDELIS ANDRIA: Avellino (in casa), Latina (trasferta)

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 93 Crotone 74 Pescara 59 Foggia 58 Picerno 56 Audace Cerignola 56 Monopoli 51 Latina 46 Potenza 45 Virtus Francavilla 45 Juve Stabia 45 Taranto 44 Avellino 43 Giugliano 43 Turris 40 Monterosi Tuscia 38 Messina 37 Gelbison 36 Viterbese 30 Fidelis Andria 30