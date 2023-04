Messina, è il caos sulle bollette dell’acqua: “non pagare le fatture in scadenza oggi”

StrettoWeb

E’ il caos a Messina sulle bollette dell’acqua. I centralini e la mail dell’Unione Nazionale Consumatori, nella giornata odierna, “sono stati tempestati di richieste di informazioni circa la fattura dell’Amam in scadenza nella giornata odierna. I passi da seguire sono i seguenti: presentare reclamo avverso la fattura emessa utilizzando la modulistica già pubblicata sulla pagina facebook dell’associazione @ConsumatoriME, inviandone copia all’indirizzo mail urp@amam.it e per conoscenza all’associazione all’indirizzo help@consumatori.messina.it; attendere la risposta di Amam che deve arrivare entro 30 giorni; non pagare la fattura in scadenza sino a quanto non arriva la risposta di Amam; Si ribadisce, nuovamente, che la somma per l’anno 2020 (UI2 allocativa) non è dovuta in quanto prescritta; le somme per gli anni 2021 e 2022 potrebbero essere dovute ma la somma calcolata a mc pari ad € 0,058597 appare essere elevata e si attende di conoscere il metodo di calcolo. Per chi ha già pagato è stato predisposto un diverso modulo per chiedere la restituzione”.