Messina, rider Just Eat aggredito: dall’azienda piena assistenza al lavoratore e ringraziamenti a chi lo ha aiutato

“In merito all’incidente avvenuto domenica 16 aprile a Messina, che ha visto un nostro rider vittima di aggressione durante il turno di lavoro, Just Eat intende innanzitutto esprimere il proprio dispiacere per quanto accaduto e la propria solidarietà e vicinanza al dipendente. L’azienda si è prontamente attivata per fornire piena assistenza al rider che, ancora convalescente, è stato temporaneamente congedato dal lavoro e sta usufruendo di un periodo di infortunio. Ringraziamo chi era sul posto nei momenti immediatamente successivi l’aggressione per aver aiutato il nostro collega e confermiamo la nostra disponibilità a fornire tutte le informazioni in nostro possesso che possono rivelarsi utili agli accertamenti”. Lo afferma in una nota Davide Bertarini, Head of Delivery Just Eat Italia.