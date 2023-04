StrettoWeb

Una sede rinnovata, una presenza costante sul territorio per rispondere ancora più capillarmente alle esigenze dei cittadini. La Cisl Messina, domani pomeriggio alle 16, riaprirà gli uffici di via Bellinzona angolo via Savonarola (pressi piazza Castronovo) proseguendo il percorso di potenziamento della sua presenza in città e nelle periferie.