Messina, Gioveni: “Comunità Sant’Egidio costretta a lasciare locali di Camaro S. Paolo”

Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di FdI, accende i riflettori sulla situazione della Comunità Sant’Egidio per la quale serve una nuova sede dopo l’abbandono dei locali di Camaro S. Paolo. Gioveni ha rivolto un’interrogazione al Sindaco del Comune di Messina Dott. Federico Basile, all’Assessore alle politiche sociali

Avv. Alessandra Calafiore, all’Assessore al Patrimonio Dott. Roberto Cicala e al Presidente Patrimonio S.p.A. Avv. Maurizio Cacace che riportiamo di seguito.

“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento all’urgente problematica in oggetto, intende significarVi specificatamente quanto segue:

Il centro polifunzionale “Floribert” della comunità di Sant’Egidio ubicato in via Gerobino Pilli a Camaro S. Paolo 97 purtroppo dovrà chiudere i battenti alla data del prossimo 31 maggio in quanto il Tribunale di Messina ha riaffidato ai proprietari il relativo immobile che anni fa era stato confiscato alla mafia!

Non entrando naturalmente nel merito dell’insindacabile decisione giudiziaria, rimane evidentemente l’amarezza e lo sconforto per centinaia di utenti fragili del territorio cittadino (famiglie indigenti, bambini in età scolare, anziani ecc.) che si vedranno privati di un importantissimo punto di riferimento non soltanto in un territorio peraltro a rischio come quello di Camaro S. Paolo, ma anche di altre zone periferiche della città dove il tasso di povertà e di disagio sociale è certamente alto!

Già da diversi anni (seppur l’inaugurazione ufficiale del centro “Floribert” in via Gerobino Pilli venne fatta nel dicembre 2021) gli operatori della comunità di Sant’Egidio si rendono protagonisti di diverse attività sociali.

Certamente dà più all’occhio quella importante e meritoria della distribuzione dei pacchi della spesa a tantissime famiglie con un basso ISEE (attività svolta anche durante il primo lockdown del 2020), ma non solo; viene anche svolta l’attività gratuita di doposcuola per tanti bambini denominata “la scuola della pace”, per non parlare anche delle visite domiciliari agli anziani e il coinvolgimento degli stessi all’interno del centro in attività di laboratorio.

Insomma, è fin troppo evidente che la chiusura di un centro divenuto ormai indispensabile per tante famiglie in difficoltà, non può certamente lasciare indifferenti le istituzioni tutte, certamente chiamate, quindi, a trovare delle soluzioni.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

INTERROGA

le SS.LL. in indirizzo con carattere d’urgenza, ognuno per la parte di propria competenza, al fine di conoscere:

se abbiano già preso atto di quanto si stia purtroppo consumando per il centro “Floribert” della comunità di Sant’Egidio sito in Camaro San Paolo;

come intendano procedere per venire incontro a questa importante realtà sociale presente nel nostro territorio;

se abbiano intenzione e se in caso abbiano già individuato dei locali di proprietà comunale da assegnare alla comunità di Sant’Egidio per dare continuità alle importanti attività in essere sopra elencate destinate ad una cospicua fascia di popolazione in evidente disagio socio-economico.

Si rimane in attesa di cortese risposta in forma scritta ai sensi di legge“.