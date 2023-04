Messina, confermato il bonus trasporti 2023: come richiederlo

StrettoWeb

L’Ordine degli Ingegneri di Messina, per il tramite della propria Commissione Viabilità, rende noto che in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha confermato il bonus trasporti per l’anno 2023. Dalle ore 8:00 di lunedì 17 aprile è attiva la piattaforma digitale per richiedere il Bonus Trasporti 2023

Il bonus può essere richiesto fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili, validi per più mesi, o annuali. I gestori aderenti all’iniziativa sono disponibili al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/BT/OperatoriTrasportoPubblicoLocale.pdf.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20.000 euro e deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Per ulteriori informazioni e richiedere il bonus, utilizzando SPID o CIE, è disponibile la piattaforma web al seguente link: https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/