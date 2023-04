Messina: presentata a Palazzo Zanca la campagna informativa #cittàdelSi

StrettoWeb

In occasione della 26ª Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che ricorre domenica 16 aprile, a Palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa, presente l’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, è stata illustrata la campagna informativa #cittàdelSi, promossa dall’ ANCI, dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, che si terrà domenica 16 aprile, a piazza Cairoli. All’incontro hanno preso parte, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Stefano Blasco e i rappresentanti della rete territoriale di Messina che si occupa del settore quali, ASP, IRCSS, AVIS, AIDO, ADMO, Donare è Vita, Fasted Messina Onlus, Croce Rossa Italiana, Università degli Studi di Messina, AUO “Gaetano Martino” e AO “Papardo”.

Il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa #cittàdelSi con apposita deliberazione di Giunta dello scorso 6 aprile. In merito al provvedimento “manifesta – ha evidenziato l’Assessore Calafiore – la volontà di questa Amministrazione di sensibilizzare la cittadinanza in sinergia con gli enti e le associazioni presenti sul territorio sull’importante tematica della donazione. L’obiettivo è quello di mobilitare la cittadinanza al fine di assumere la consapevolezza che donare rappresenta l’espressione più alta e qualificata di amore per la comunità, perché donare significa salvare la vita a qualcuno, restituendogli la possibilità di vivere e al contempo arricchisce la vita di chi ha donato”. Relativamente alle finalità della campagna informativa #Messina è #cittàdelSì #sceglididonare #unSìinComune che intende sensibilizzare i cittadini a dire sì alla donazione nel momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità), sono intervenuti i partecipanti all’incontro che, a vario titolo hanno evidenziato la necessità di sviluppare sinergie finalizzate alla promozione delle attività di donazione di organi ed emocomponenti, nell’ottica di un lavoro di rete anche attraverso percorsi di formazione, in particolare attraverso il coinvolgimento degli istituti scolastici, per svolgere azioni di informazione in merito all’atto di donare volte a far comprendere soprattutto ai giovani il senso civico di un’azione semplice, come quella di dire “Si” alla donazione quale impegno civile e senso di comunità, un semplice atto individuale ma un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità.

Si tratta di una scelta importante, una scelta di cuore, grazie alla quale molte patologie possono essere curate e molte vite salvate. Nel corso dell’incontro è stato dedicato un momento di attenzione, come sottolineato dall’Assessore Calafiore, anche al ricordo del compianto Gaetano Alessandro, per il suo impegno profuso e il contributo che ha dato alla sensibilizzazione dell’utenza nell’adesione alla donazione degli organi, dei tessuti e degli emoderivati. A concludere gli interventi sotto il profilo operativo, il Comandante Blasco ha garantito la tempestività delle azioni, caratteristica propria dell’attività del Corpo, ma che nella fattispecie di “donare e ricevere” sarà senz’altro assicurato un intervento più che immediato. Infine, considerate le non ottimali previsioni meteo per il fine settimana, è stato assicurato che in caso di pioggia l’evento sarà allestito nell’atrio di Palazzo Zanca.